Возможную приостановку членства России во Всемирной туристской организации назвали «пагубной»

Если Россия приостановит членство во Всемирной туристской организации (UNWTO), то это может создать пагубный прецедент. Так считает официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Как вы знаете, генеральный секретарь не имеет никакой власти в отношении Всемирной туристской организации ООН, которая является специализированным учреждением системы ООН. <…> Однако он считает, что это может создать пагубный прецедент для функционирования многосторонней системы», — отметил Дюжаррик в беседе с РИА «Новости».

Ранее исполнительный совет UNWTO провел первое в истории заседание, где обсуждалось предложение о приостановке членства РФ. Инициаторами такого предложения стали Польша, Украина, Гватемала, Литва и Словения. За проведение внеочередной Генассамблеи выступили 72% участников заседания.

Ранее Россия прекратила членство в Совете Европы. Выход из СЕ подразумевает также и выход из всех его механизмов. А значит, обращаться в ЕСПЧ россияне больше не смогут. Но по качеству правосудия, вряд ли что-то изменится, да и переоценивать возможности ЕСПЧ тоже не следует, считает профессор кафедры международного права МГИМО, доктор юридических наук Дмитрий Лабин.