Мир 27 марта 2023, 18:07 Возможную отставку Нетаньяху предсказали на фоне массовых протестов в Израиле

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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с «Абзацем» сообщил, что люди в Израиле, вышедшие протестовать против судебной реформы, могут в дальнейшем потребовать отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Эксперт считает, что даже может произойти роспуск кнессета.

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«Возможно, это приведет к отставке [премьера страны Биньямина] Нетаньяху, потому что политические силы, которые выступали его оппонентами, не будут упускать возможность использовать нынешнюю волну», — сказал Безпалько.

Все эти события возможны по той причине, что судебную реформу не отменили, а лишь приостановили, добавил он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о планах по приостановке судебной реформы.