Мир 24 ноября 2023, 19:47 Возможности российского МиГ-35 вызвали тревогу в США MWM: российский МиГ-35 способен бить по целям на всей территории Украины РИА «Новости»

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Новый российский истребитель МиГ-35 способен наносить удары по всей территории Украины. Особенности боевой машины отметил американский журнал Military Watch Magazine.

«Этот класс истребителей хорошо оптимизирован для нанесения высокоточных ударов по целям на всей территории Украины на визуальном и дальнем расстоянии», — указали в статье.

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Авторы издания отметили, что МиГ-35 прошел боевые испытания на украинском театре военных действий. По их мнению, российский истребитель значительно превзошел все, что есть на вооружении ВСУ в возможностях «воздух — воздух».

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал о любви к вертолетам Ми-35 за их особый звук и высокую эффективность. В прошлые годы сербская армия получила российские вертолеты Ми-17 и Ми-35, истребители МиГ-29, бронетранспортеры БРДМ-2МС.