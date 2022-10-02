Возможности повредить «Северные потоки» нашли у США и Великобритании | 360°

Мир 02 октября 2022, 12:05 Поделиться Telegram

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Viber Возможности повредить «Северные потоки» нашли у США и Великобритании Экс-советник главы Пентагона исключил участие России и Германии в ЧП на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Участие России и Германии в диверсии на трубопроводах «Северные потоки» маловероятно. Провести такую операцию могли США и Великобритания — страны обладают необходимыми ресурсами. Об этом заявил полковник в отставке и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Его выступление доступно на YouTube-подкасте ведущего Эндрю Наполитано.

Бывший полковник пояснил, что при изучении ситуации с «Северными потоками» нужно смотреть на технические возможности стран, которые могли устроить диверсию.

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«Здесь речь идет о Королевском военно-морском флоте [Великобритании] и Военно-морских силах США», — заявил Макгрегор.

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Он добавил, что исключает участие России, а причастность Германии рассматривает как «крайне маловероятную».

Экс-советник главы Пентагона напомнил, что бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в своей социальной сети публично поблагодарил США за нанесение повреждений «Северным потокам».

Давление на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало на этой неделе. После изучения выяснилось, что на месте образовались пробоины, через которые вышел газ. Окончательное опустошение труб завершилось накануне.

Дания и Швеция, в чьих территориальных водах нашли утечки, начали расследование. Причиной случившегося назвали диверсии или взрывы. Президент России Владимир Путин сравнил ситуацию с актом терроризма международного масштаба и заявил о причастности к случившемуся британцев и американцев.

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