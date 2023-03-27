Мир 27 марта 2023, 16:41 Возможности для контрнаступления ВСУ оценили в США WSJ: Украина не сможет провести наступление в стиле НАТО, несмотря на поставки техники Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские военные не сумеют провести контрнаступление в стиле НАТО на позиции российской армии, несмотря на поставки западной техники и обучение солдат инструкторами альянса. Об этом говорится в материале американской газеты The Wall Street Journal.

Под «стилем НАТО» авторы статьи подразумевают массированный удар с воздуха с использованием крылатых ракет и боевых самолетов. Однако в настоящее время у ВСУ слишком мало боевых вертолетов и истребителей, поэтому они не станут рисковать дорогостоящей техникой в лобовых атаках, указали журналисты WSJ.

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По мнению военных экспертов, Украина решится на крупную сухопутную операцию с применением высокоточной артиллерии.

«Все дело в том, что армию США или их союзников в подобной ситуации возглавил бы целый авангард танков, но у ВСУ их очень мало», — подчеркнули авторы материала.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о неспособности ВСУ провести крупное контрнаступление из-за серьезного дефицита оружия и боеприпасов.