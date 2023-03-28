Мир 28 марта 2023, 22:12 Возможности американской разведки ухудшились после падения БПЛА в Черное море — СМИ CNN: ситуация с упавшим в Черное море БПЛА ухудшила разведку США YouTube

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Смена маршрутов движения американских дронов в акватории Черного моря после ситуации с упавшим беспилотником MQ-9 Reaper ограничила возможности США по сбору разведывательных данных. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленный источник в Пентагоне.

«Это определенно ограничивает нашу способность собирать разведданные», — отметил он.

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По мнению еще одного чиновника из США, изменение маршрутов в районе Черного моря — попытка американского президента Джо Байдена избежать любых ситуаций, которые могут перетечь в прямой конфликт с Россией. Источник уверен, что отдаленные полеты дронов продолжатся «некоторое время», несмотря на «появившийся аппетит» вернуться к близким к российским границам маршрутам.

Соединенные Штаты поменяли пути беспилотников после падения MQ-9 Reaper в Черное море. Американские дроны не приближались к Крыму ближе чем на 150 километров. В пятницу, 24 марта, сервис Flightradar зафиксировал британский самолет-разведчик Boeing RC-135W и два истребителя над Черным морем в районе полуострова.