Мир 27 ноября 2023, 15:07 Возможность завершения конфликта без выхода к границам 1991 года допустили на Украине Ступак признал возможность мирных переговоров без выхода на границы 1991 года РИА «Новости»

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Россия и Украина могут обсудить вариант завершения конфликта без выхода на границы 1991 года. Об этом газете Newsweek заявил советник комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Иван Ступак.

Он напомнил, что на Украине все больше стали обращать внимание на отношение Запада к конфликту. По его мнению, в США и европейских странах растет дискомфорт в связи с украинской ситуацией.

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«Возможно, это знак для нас, для украинцев, что нужно обсудить еще другие варианты <…>, а не только выход на границы 1991 года — сейчас этого очень сложно достичь», — отметил Ступак.

Экс-офицер СБУ обратил внимание, что для переговоров стороны могут попытаться найти «золотую середину».

Ранее представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов сообщил, что украинский конфликт может закончиться, если блок НАТО вернется к границам 1997 года и откажется от расширения. По его словам, альянс продвигает «корейский вариант» урегулирования ситуации, который лишь затянет боевые действия на неопределенное время.