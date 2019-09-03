Возможность заключения мирного договора России и Японии оценили в МИД

В ближайшее время не стоит ожидать заключения мирного договора между Россией и Японией. Стороны имеют ряд разногласий, для обсуждения которых необходимо продолжительное время. Такое заявление сделал заместитель главы российского МИД Игорь Моргулов.

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По его словам, 3 сентября должна пройти встреча с коллегой из Японии. На данный момент переговоры сторон касательно соглашения продолжаются.

«Я бы не стал ожидать прорывов, потому что процесс длительный и совершенно очевидно займет много времени. Пока позиции сторон существенно расходятся», — заявил Моргулов, пишет РИА «Новости».

Он пояснил, что Россия продолжит диалог с японской стороной, чтобы найти пути решения вопросов, по котором страны имеют разные точки зрения.

Китайские компании примут участие в Восточном экономическом форуме. Мероприятие стартует во Владивостоке 4 сентября и продлится до 6 числа. Оно является международным и проводится в России каждый год. В 2019 году форум пройдет уже в пятый раз.