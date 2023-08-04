Мир 04 августа 2023, 12:42 Возможность ввода войск США на Украину сочли ничтожной Сенатор Джабаров исключил ввод войск США на Украину из-за риска конфликта с Россией U.S. Department of Defense

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Ввод американских войск на Украину невозможен, потому что этот шаг приведет к прямому столкновению с Россией. Об этом в Telegram-канале написал первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

Он подчеркнул, что даже самые агрессивно настроенные представители американских властей не рассматривают этот сценарий всерьез.

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«Не допускаю мысли, что американцы пойдут на отправку войск на Украину. Ведь это прямой военный конфликт с нашей страной», — написал Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что все попытки военной интервенции американских военных за последние годы заканчивались полной неудачей. В качестве примера он привел бегство военных США из осажденного Сайгона во время войны во Вьетнаме, а также позорную отправку военных самолетов из Афганистана в 2021 году после прихода талибов*.

«Американцы успешно воюют только чужими руками. И это понятно. Своих-то жалко обрекать на гибель», — резюмировал Джабаров.

Госдепартамент США объявил о начале переговоров с властями Украины о долгосрочных обязательствах в области безопасности. Как пояснили в американском внешнеполитическом ведомстве, целью договоренностей станет обеспечение Украины достаточными силами для ее защиты.

*Движение «Талибан» — запрещенное в России террористическое объединение.