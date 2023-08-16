Мир 16 августа 2023, 19:27 Возможность включения Украины в НАТО при уступке территорий России опровергли США не обсуждают прием Украины в НАТО, если она уступит свои территории России РИА «Новости»

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В Белом доме не обсуждали возможное включение Украины в НАТО при условии, если власти страны уступят свои территории России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности администрации США Джон Кирби на брифинге для зарубежных журналистов.

Кирби попросили подтвердить информацию о том, что в Белом доме проходят подобные обсуждения возможного включения киевского режима в блок.

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«Это не так. Не соответствует действительности», — подчеркнул он.

Позиция Соединенных Штатов, подчеркнул Кирби, в итоге сводится к тому, что у Украины есть будущее в Североатлантическом альянсе. Это подтвердили члены блока в ходе последних саммитов.

О том, что Украина может попасть в НАТО при территориальных уступках России, заявил начальник штаба генерального секретаря альянса в Брюсселе Стиан Йенсен. Однако спустя время он забрал свои слова обратно, назвав их ошибкой, напомнили «Известия».