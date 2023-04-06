Мир 06 апреля 2023, 21:33 Возможность создания единого государства с Украиной испугала поляков Экс-посол Польши Пелчинская-Налеич заявила об опасности создания польско-украинской унии РИА «Новости»

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Идея создания единого с Украиной федеративного государства опасна. Она далека от планов Варшавы и не соответствует реальности. Об этом в эфире радиостанции RMF FM сообщила бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч.

«Любые прогнозы насчет создания польско-украинской унии кажутся мне нереальными, опасными, неправильными», — заявила она.

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Спикер добавила, что сама идея конфедерации может казаться заманчивой, однако реализовать ее на практике было бы сложно.

«Это не обеспечило бы ни экономического, ни социального, ни политического благополучия для обеих наших стран», — отметила Пелчинская-Наленч.

По мнению экс-посла Польши, страна должна ставить свои интересы на первое место.

Ранее Украина заявила, что рассматривает идею создания конфедерации с Польшей из соображений безопасности в случае, если страну не примут в НАТО. Сама идея пока воспринимает как «некая экзотика», тем не менее она гарантирует безопасность страны, если нас после боевых действий ее откажутся брать в альянс.