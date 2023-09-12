12 сентября 2023, 15:43
Возможность передачи Украине истребителей Gripen обсудят в Швеции
SR: Швеция после согласования с военными может отдать ВСУ истребители Gripen
Шведское правительство даст указание своим вооруженным силам оценить возможность и условия поставки истребителей из Швеции Gripen Украине. Об этом сообщило Sveriges Radio (SR) со ссылкой на собственные источники.
Кабмин хочет узнать, как передача военных самолетов ВСУ повлияет на обороноспособность королевства и как скоро Швеции поставят замену истребителям, уточнил RT.
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Киевский режим заявлял о желании получить один дивизион из 16-18 истребителей Gripen, их производит оборонный концерн Швеции Saab.
Источники радиостанции добавили, что шведские вооруженные силы будут готовы дать ответ по этому вопросу к ноябрю. После этого правительство примет решение о том, поставлять ли Украине самолеты или нет.
Украинский президент Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Стокгольм в августе. Тогда он проинформировал о том, что пилоты его страны уже начали тренироваться на самолетах Gripen.
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