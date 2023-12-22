Мир 22 декабря 2023, 09:27 Возможность использования активов России для Украины оценили в Белом доме Кирби: преждевременно говорить об использовании активов России для Украины Consolidated News Photos / Global Look Press

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Власти США поддержали точку зрения, что говорить о возможности передачи Украине заблокированных активов России пока слишком преждевременно. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

«Слишком рано говорить о таком развитии ситуации. Мы нацелены на согласие конгресса на выделение нового пакета военной помощи Украине», — сказал он.

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Американские СМИ сообщали, что администрация президента Джо Байдена начала переговоры с союзниками о вероятности использования заблокированных активов России для поддержки Украины. Дискуссии по линиям юристов, дипломатов и экономистов в последнее время существенно усилились.

Замглавы МИД Великобритании Тарик Ахмад Уимблдонский заявлял, что ведомство изучит правовую основу конфискации российских активов в пользу Украины. По его словам, в этом процессе важно учесть положения международного права.

Глава Минфина России Антон Силуанов предупреждал, что страна даст симметричный ответ на конфискацию замороженных активов.