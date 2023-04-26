26 апреля 2023, 14:57
Возможность дефолта в США опровергли
Американист Рогулев: дефолт в США исключен, поскольку это означает банкротство страны
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в разговоре с ИА НСН опроверг возможный дефолт в США, объяснив свою позицию тем, что это будет означать банкротство страны.
«Разговоры по поводу дефолта возникают уже не впервые, и планка госдолга США регулярно поднимается. Однозначно дефолта не будет, поскольку это банкротство государства. Планку госдолга также в очередной раз поднимут», — сообщил американист.
Реклама
Эксперт напомнил, что в истории США не раз возникали финансовые войны и ситуации, когда правительство должно действовать при истраченном бюджете.
Министр финансов США Джанет Йеллен во время выступления на ежегодной экономической конференции заявила, что отказ Конгресса США поднять потолок госдолга приведет к дефолту.
США
Реклама
Реклама