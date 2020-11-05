Возможному президенту США может грозить импичмент. Политолог сделал прогноз на будущее Америки
«Больше всего меня удивила несостоятельность американской прикладной социологии, которая уже второй раз подряд дает цифры, не имеющие никакого отношения к действительности. Байден отрывается от Трампа где-то на три-четыре миллиона голосов. Последние данные — 72 миллиона против 68, плюс-минус. Но еще около 20–30 миллионов бюллетеней, отправленных по почте, не учтены и не посчитаны. Это не тот разрыв, который прогнозировали социологи еще несколько дней назад», — рассказал Шариков.
Он напомнил, что американские специалисты утверждали: Байден оторвется от Трампа на 12–14% голосов. Однако действующему президенту удалось сохранить своего избирателя во многих штатах.
«На фоне рекордной явки мы увидели, что на участки пришли и по почте отправили голоса не только сторонники Байдена, но и те, кто поддерживает Трампа. В целом меня удивило, как американское общество голосует за Демократическую партию. Демократы сдают позиции в Палате представителей, хотя, скорее всего, удержат большинство. У них остается очень маленький шанс обеспечить себе большинство в Сенате. Хотя на этапе предвыборной кампании казалось, что шансы у них весьма неплохие», — объяснил руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.
Эксперт заверил, что пока рано говорить об окончательных результатах выборов. Оба кандидата будут использовать все возможные и невозможные способы, чтобы не сдаться без боя.
«8 декабря должны быть урегулированы все конфликты между кандидатами. 14 декабря состоится голосование коллегии выборщиков, если кто-то из кандидатов будет апеллировать к тому, чтобы оспорить результаты выборов. И даже там могут быть сюрпризы», — добавил политолог.
Бывают выборщики, которые голосуют не так, как голосует большинство в штате. К тому же если будут продолжаться конфликты, то подключится Палата представителей, которая, судя по всему, удержит демократическое большинство.
«Палата представителей имеет конституционные полномочия в области лишения полномочий президента и их предоставления. Она подключается и голосует в случае, если ни один из кандидатов не набрал достаточное количество голосов выборщиков. Также Палата представителей является тем органом, где начинается процесс импичмента», — рассказал Шариков.
По словам политолога, в Палате представителей есть очаг сопротивления Трампа, поэтому члены этого органа активно включатся в борьбу. Действующий же президент будет апеллировать к решению суда, которое должно быть в его пользу.
«В Верховном суде количество консервативных судей — шесть против трех. А при администрации Трампа было назначено аж три человека. И совсем недавно была назначена новая судья, которая заменила Рут Гинзбург», — резюмировал Павел Шариков.
Ранее штаб Байдена запустил сайт, посвященный передаче власти его администрации в случае победы на выборах. Пока там лишь одно фото и одно обращение.