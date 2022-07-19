Возможной причиной смерти продюсера Григоряна назвали отравление

Продюсер Армен Григорян скончался 15 июля в ходе судебного заседания, на котором был в роли обвиняемого. В разговоре с «Ридусом» его близкий друг и соратник, экс-глава Службы безопасности пищевых продуктов Армении, а ныне международный эксперт по организации ветеринарного здравоохранения вирусолог Григор Григорян заявил, что причиной смерти продюсера могло быть убийство.

Предварительной причиной смерти продюсера назвали инсульт или инфаркт. По мнению вирусолога, настоящей причиной могло быть отравление. Он указал на то, что Григорян много критиковал политику Армении, а также занимал открытую пророссийскую позицию, в том числе и в последние месяцы.

«Официальное заявление человека, который не участвовал во вскрытии и имеет на руках официальную версию, что это был инсульт или инфаркт, абсолютно непрофессионально. Пока не будут результаты независимой токсикологической экспертизы, ни один профессионал не позволит себе делать заключение. Просто исходя из того, что он за секунду до смерти шутил, смеялся, разговаривал с залом, не проявлял каких-либо признаков недомогания, даже учитывая, что такая клиника могла наблюдаться в случае ряда болезней, у меня остаются сильные сомнения в предположительной официальной версии», — считает Григор Григорян.