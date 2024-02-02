Мир 02 февраля 2024, 09:25 Возможной причиной аварии на ТЭЦ Бишкека назвали диверсию Глава МЧС Киргизии Ажикеев: диверсия могла стать причиной аварии на ТЭЦ Бишкека РИА «Новости»

Читать 360tv в

Одной из возможных причин аварии на теплоэлектростанции Бишкека могла быть диверсия. Об этом рассказал министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Бообек Ажикеев. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что на месте ведут работы по установлению причин аварии. Пока специалисты рассматривают две версии ЧП. Одна из них — диверсия.

Реклама

«Потому что предварительно было несколько хлопков в три часа ночи (полночь по московскому времени. — прим. ред.). И конечно, техногенную составляющую мы не исключаем. Могут быть и технические моменты», — подчеркнул он.

В Бишкеке в ночь на пятницу, 2 февраля, произошла авария на ТЭЦ. Предварительно известно, что на месте взорвался один из котлов. Из-за этого оборудование ТЭЦ частично вышло из строя. Так как это единственная станция в Бишкеке, многие местные жители остались без горячей воды и отопления. Пострадали пять человек, двое из них в крайне тяжелом состоянии.

В середине января в Киргизии рухнул военный вертолет Ми-8. В результате крушения погиб один человек.