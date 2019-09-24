Возможного убийцу Бузины выбрали членом антикоррупционного совета Украины

Обвиняемого в убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины Андрея Медведько избрали членом общественного совета Национального антикоррупционного бюро Украины. Голосование за кандидатов проводилось по интернету.

Как сообщил сайт «Страна.ua», пользователи выбирали новых членов совета на вакантные места, образовавшиеся после увольнения двух предшественников за непосещаемость.

В результате интернет-голосования, которое завершилось в 21:00 23 сентября, должности получили Медведько и представитель «Демократична сокира орди» Иван Ясинский. Официальные результаты голосования обнародуют 30 сентября.

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В общественный совет НАБУ входят 15 человек. Их задача — обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью антикоррупционного бюро.

Олесь Бузина был убит в апреле 2015 года во дворе своего дома. В него выстрелили четыре раза. Следствие рассматривало несколько версий, в том числе связанную с профессиональной деятельностью журналиста. Обвиняемыми по делу проходят Андрей Медведько и Денис Полищук. Им грозит пожизненное заключение.