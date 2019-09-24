Возможного убийцу Бузины выбрали членом антикоррупционного совета Украины
Как сообщил сайт «Страна.ua», пользователи выбирали новых членов совета на вакантные места, образовавшиеся после увольнения двух предшественников за непосещаемость.
В результате интернет-голосования, которое завершилось в 21:00 23 сентября, должности получили Медведько и представитель «Демократична сокира орди» Иван Ясинский. Официальные результаты голосования обнародуют 30 сентября.
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В общественный совет НАБУ входят 15 человек. Их задача — обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью антикоррупционного бюро.
Олесь Бузина был убит в апреле 2015 года во дворе своего дома. В него выстрелили четыре раза. Следствие рассматривало несколько версий, в том числе связанную с профессиональной деятельностью журналиста. Обвиняемыми по делу проходят Андрей Медведько и Денис Полищук. Им грозит пожизненное заключение.