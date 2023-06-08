Мир 08 июня 2023, 14:52 Возможное вступление Украины в НАТО назвали мировой катастрофой Подполковник ВС США Дэвис: вступление Украины в НАТО означает неприемлемый риск катастрофы РИА «Новости»

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У Украины нет шансов вступить в НАТО, поскольку присоединение страны к альянсу грозит мировой катастрофой. Об этом написал подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис в материале для Newsweek.

«Вступление Украины в НАТО, будь то сейчас или после конфликта, означает неприемлемый риск катастрофы», — отметил американский военный.

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По его словам, несмотря на свою риторику, Североатлантический альянс дал понять, что не хочет отправлять войска на Украину, чтобы сражаться и погибать за эту страну. НАТО лишь дразнит украинские власти ложными перспективами, указал Дэвис.

Такими действиями альянс подталкивает Украину к политическим и военным решениям, из-за которых жизни украинцев оказываются под угрозой, обратил внимание подполковник ВС США. Киевский режим рискует населением в надежде, что Соединенные Штаты и другие союзники ему помогут, пояснил американский военный.

Автор статьи назвал военный нейтралитет самым целесообразным и перспективным путем для президента Украины Владимира Зеленского.

Возвращение страны в границы 1991 года Дэвис посчитал нереальным. Отставной полковник пришел к выводу, что единственный способ урегулировать конфликт — провести переговоры, по итогам которых Украина останется при нынешних территориях.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал условие, при котором обсуждение вступления Украины в альянс станет бессмысленным. По его словам, киевский режим должен обязательно победить Россию.