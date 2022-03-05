Возможное вступление Финляндии в НАТО оценили в России

Вступление Финляндии в НАТО будет обозначать ухудшение отношений с Россией, поскольку ее благополучие во многом связано с поставками сырья из нашей страны. Такое мнение в беседе с Life высказал доктор политических наук, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Черняховский.

Эксперт считает, что это будет недружественным шагом по отношению к России.

«Со стороны Финляндии это, конечно же, недружественный шаг по отношению к России. И естественно для нас здесь тоже приятного мало. Но это значит, что Финляндия в случае ухудшения отношений делает себя естественной целью и мишенью ответного удара. Я не уверен, что по факту до этого [вступления в НАТО] дойдет, потому что реальных причин и мотивов для Финляндии вряд ли здесь можно найти», — отметил Черняховский.

Несмотря на то, что Финляндия поддерживает отношения с Россией, в нынешних условиях из-за риторики Запада может произойти все, что угодно, считает эксперт.