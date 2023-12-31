Мир 31 декабря 2023, 17:28 Возможное возвращение Трампа на должность президента США назвали «подарком для Путина» Le Figaro: возвращение Трампа на пост президента станет подарком для Путина Stefani Reynolds — Pool via CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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Выборы в США могут стать подарком для президента Владимира Путина, который в 2024-м закрепит достигнутые Россией успехи. Об этом сообщила французская газета Le Figaro.

«Путин уже предвкушает бонус, ожидающий его в 2024 году: президентские выборы в США», — указали в издании.

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Журналисты подчеркнули, что американцы усомнились в необходимости поддержки Украины. В следующем году к власти в США может вернуться Дональд Трамп, добавили обозреватели.

«Такой поборник национальных интересов, как Трамп, в лучшем случае мог бы предложить российскому президенту на блюдечке развал НАТО», — иронично отметили в газете.

Ранее политолог Сергей Марков сравнил нынешнее положение Трампа с ситуацией, в которой находился президент США Авраам Линкольн. Он напомнил, что политика не включили в списки кандидатов во многих штатах. В случае с Линкольном все закончилось гражданской войной, рассказал эксперт. По его словам, у Трампа в США очень много врагов.