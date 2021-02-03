Возможное смягчение санкций США по «Северному потоку — 2» объяснили отношением Байдена к Европе
«Новый президент США Джо Байден хочет сдружиться с Германией и Европой, поэтому риторика и меняется — нужно сделать какое-то послабление», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, и так ясно, что проект все равно реализуют — «либо через очень сложную конструкцию, либо попробуют как-то помягче этот сделать».
«Видимо, пытаются этот более мягкий вариант продать как послабление», — резюмировал эксперт.
При этом он отметил, что интересы Украины в данном вопросе мало интересуют Вашингтон. То, чтобы газ проходил через украинскую территорию, больше нужно европейцам, а не американцам. По его мнению, чем Украина беднее, тем США будет проще на нее влиять.
Ранее появилась информация, что Штаты намекнули на готовность начать переговоры о прекращении санкций против «Северного потока — 2». При этом Вашингтон якобы хочет договориться о возможности временного отключения трубопровода в случае ограничения поставок российского газа через Украину.