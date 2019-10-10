«Возьмите себя в руки». Эрдоган пригрозил ЕС наплывом беженцев

«Эй, Европейский союз, возьми себя в руки! Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, то наше дело простое. Мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 миллиона беженцев к вам», — припугнул европейцев турецкий лидер.

Ранее Эрдоган уже высказывал аналогичную угрозу. Так, месяц назад он призвал Евросоюз поддержать Анкару в ее намерениях создать зону безопасности в Сирии.

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Завершая тему, Эрдоган с недоумением отреагировал на слова президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. Тот объявил, что любые операции Турции в Сирии заведомо незаконны.

«Там и вовсе не вправе критиковать нашу операцию», — подчеркнул Эрдоган, отметив, что президент Египта не может осуждать турецкие действия, поскольку сам египетский глава — убийца демократии у себя дома.