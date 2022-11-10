Мир 10 ноября 2022, 02:41 «Возьми Майю с собой». Урсулу фон дер Ляйен встретили в Молдавии протестом Жители Молдавии устроили пикет в день приезда главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен

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Участники протеста вечером 9 ноября пришли к выходам аэропорта Кишинева, чтобы привлечь внимание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйден. Она прилетела с визитом в Молдавию, сообщил Telegram-канал «Молдавский Vагон».

Протестующие высказывались против президента Молдавии Майи Санду, написав на плакатах «Урсула, возьми Майю с собой», «Нам не нужна такая Европа» и другими. Манифестантов возмутило игнорирование Евросоюзом политического преследования оппозиции в Молдавии. Акцию проводили представители партии «Шор», которую власти хотят запретить, сославшись на ее незаконное финансирование из-за рубежа.

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Ранее председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен жестко раскритиковали в Twitter после заявления о разработке нового пакета помощи Украине. Как пообещала глава ЕК, страны Европы будут поддерживать Киев столько, сколько нужно.

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