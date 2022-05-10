Возложенные в День Победы цветы к памятнику Освободителям Риги убрали трактором

Муниципальные службы Риги пригнали трактор в местный парк, чтобы убрать цветы, возложенные жителями к памятнику Освободителям города в День Победы. Фотографии с места событий появились в социальных сетях.

Представитель руководства парка Иева Берзиня в беседе с латвийским изданием Delfi заявила, что трактор использовали не только для уборки цветов, которые уже успели завять, но и для других работ по уборке территории.

«Для нас было важно, чтобы парк выглядел эстетически привлекательно. Плюс мы действовали согласно разработанному Государственной полицией плану», — подчеркнула она.

Как сообщила газета «Известия», решение об использование специальной техники для уборки оставленных жителями Риги букетов резко раскритиковали политики. Лидер партии «Согласие» Янис Урбанович назвал случившееся провокацией.

«Я не знаю, кто отдал трактористу распоряжение убрать ковер из цветов рядом с памятником, но этот человек негодяй. И провокатор», — заявил он.

С тем, что к рижанам проявили откровенное неуважение согласился мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш. Он не исключил, что свое отношение к случившемуся люди выскажут на предстоящих выборах.

«Любой, кто имеет право голоса, но принявший решение не идти на выборы, фактически дает разрешение на вседозволенность. Разрешает унижать и оскорблять, вытирать ноги о людей и их память», — отметил он.

В этом году празднования Дня Победы в Латвии не было. Парламент республики принял закон, по которому 9 мая стал Днем памяти погибших мирных жителей и украинских военнослужащих.