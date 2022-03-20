Возложение цветов к памятнику советским солдатам в Афинах показали на фото

Жители Афин возложили к памятнику советских воинов цветы, сообщило РИА «Новости».

Ранее 20 марта греческие активисты устроили акцию протеста, выразив недовольство заходом канадского фрегата, относящего к группировке НАТО, в порт Пирей. Они облили борта судна красной краской.

Накануне сотни жителей Еревана вышли на митинг в поддержку специальной военной операции России на Украине, в том числе и дети.

Также в Доме правительства Московский области 19 марта прошел концерт Полины Гагариной и Николая Баскова в поддержку беженцев из Луганской и Донецкой народных республик.