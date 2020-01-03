Возле аэропорта Багдада прогремели взрывы. Есть пострадавшие

Неподалеку от аэропорта взорвалось три ракеты. Не исключено, что мишенью был расположенный рядом иракский контртеррористический центр.

После взрывов в районе аэропорта показались боевые вертолеты США. В районе слышна сигнальная сирена.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в службе безопасности сообщило, что бомбы упали рядом с военными объектами армии Ирака и международных партнеров. Есть погибшие, но их количество неизвестно.