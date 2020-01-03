Возле аэропорта Багдада прогремели взрывы. Есть пострадавшие
В ночь на 3 декабря возле международного аэропорта Багдада прогремело как минимум три взрыва. Агентство Al Arabia рассказало, что воздушная гавань временно закрыта.
Неподалеку от аэропорта взорвалось три ракеты. Не исключено, что мишенью был расположенный рядом иракский контртеррористический центр.
После взрывов в районе аэропорта показались боевые вертолеты США. В районе слышна сигнальная сирена.
РИА «Новости» со ссылкой на источник в службе безопасности сообщило, что бомбы упали рядом с военными объектами армии Ирака и международных партнеров. Есть погибшие, но их количество неизвестно.