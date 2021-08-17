Возгорание произошло на японской АЭС

На японской АЭС «Хамаока» в префектуре Сидзуока сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщило агентство Kyodo.

В компании-оператора станции Chubu Electric Power рассказали, что в турбинном зале пятого реактора АЭС зафиксировано задымление.

Информации о пострадавших, а также об изменении уровня радиации не поступало.

Работа атомной электростанции «Хамаока» была полностью остановлена в 2011 году. Такое решение было принято из-за прогнозов сейсмологов о высоком риске землетрясения магнитудой 8,0 в районе станции. Как отмечали тогда специалисты, землетрясение могло повлечь за собой природную катастрофу.

В мае огонь возник в помещении энергоблока атомной электростанции «Трильо», расположенной в 80 километрах от Мадрида. При возникновении пожара произошло автоматическое отключение реактора. Возгорание потушили течении 15 минут. В результате происшествия системы безопасности не пострадали. Уровень влияния на сотрудников, населения или окружающую среду был равен нулю по Международной шкале ядерных и радиологических событий.