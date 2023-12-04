04 декабря 2023, 22:52
Возглавлявшую контрнаступление бригаду ВСУ на 70% укомплектовали новобранцами
WP: 70% бойцов бригады ВСУ, брошенной в контрнаступление, ни разу не воевали
Одна из бригад ВСУ, задействованная в летнем контрнаступлении, была на 70% укомплектована военнослужащими, которые прежде не участвовали в боевых действиях. Об этом написала газета The Washington Post.
«70% военнослужащих одной из бригад, возглавлявших контрнаступление и оснащенных новейшим западным оружием, вступили в бой, не имея боевого опыта», — сказано материале.
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Действия ВСУ не смогли изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения. Украина заплатила за контрнаступление «тысячи жизней и миллиарды», потраченные на западную военную технику.
По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, украинские войска потеряли на начало декабря более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений на поле боя.
Ранее российские добровольцы из подразделений колонны бригад «Север», «Восток V», казачий отряд «Енисей» и отряд «Невский» перерезали основной путь снабжения группировки ВСУ на Артемовско-Соледарском направлении в зоне специальной военной операции. Украинские войска оказались под огневым контролем ВС РФ.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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