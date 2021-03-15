Возглавлявшую Боливию Аньес арестовали по подозрению в попытке совершить госпереворот

Боливийский суд постановил на четыре месяца поместит под административный арест бывшую исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес. Об этом она сама написала на своей страниц в Twitter.

«…Меня отправляют в заключение на четыре месяца в ожидании суда за „переворот“, которого не было», — заявила политик.

Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры. Ведомств просило Аньес дать шесть месяцев предварительного заключения в тюрьме Ла-Паса.

Полиция задержала бывшую и. о. президента в ночь на субботу по подозрениям в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре по делу о госперевороте. В Боливии до этого уже задержали бывшего министра юстиции Альваро Коимбра, а также экс-министра энергетики страны Родриго Гусмана. Об этом сообщило РИА «Новости».

Политическая ситуация в стране обострилась еще в 2019 года. Тогда оппозиция заявила о массовых нарушениях во время президентских выборов 20 октября 2019 года. Эво Моралес покинул пост президент и уехал из страны. Власть оказалась в руках оппозиционного вице-спикера сената Жанин Аньес. Новые президентские выборы прошли в 2020 году. Победу одержал социалист Луис Арсе, являющийся сторонником Моралеса.

В марте 2021 года мировые новости писали о Боливии из-за смерти семи человек во время студенческого собрания.