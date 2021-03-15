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    15 марта 2021, 07:45

    Возглавлявшую Боливию Аньес арестовали по подозрению в попытке совершить госпереворот

    Наза Салех Захи

    Боливийский суд постановил на четыре месяца поместит под административный арест бывшую исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес. Об этом она сама написала на своей страниц в Twitter.

    «…Меня отправляют в заключение на четыре месяца в ожидании суда за „переворот“, которого не было», — заявила политик.

    Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры. Ведомств просило Аньес дать шесть месяцев предварительного заключения в тюрьме Ла-Паса.

    Полиция задержала бывшую и. о. президента в ночь на субботу по подозрениям в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре по делу о госперевороте. В Боливии до этого уже задержали бывшего министра юстиции Альваро Коимбра, а также экс-министра энергетики страны Родриго Гусмана. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Политическая ситуация в стране обострилась еще в 2019 года. Тогда оппозиция заявила о массовых нарушениях во время президентских выборов 20 октября 2019 года. Эво Моралес покинул пост президент и уехал из страны. Власть оказалась в руках оппозиционного вице-спикера сената Жанин Аньес. Новые президентские выборы прошли в 2020 году. Победу одержал социалист Луис Арсе, являющийся сторонником Моралеса.

    В марте 2021 года мировые новости писали о Боливии из-за смерти семи человек во время студенческого собрания.