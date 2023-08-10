Мир 10 августа 2023, 18:44 Возглавлявшая швейцарский Ruag MRO Holding Бригитта Бек подала в отставку Глава швейцарской оружейной компании RUAG уволилась после отказа властей помочь Украине РИА «Новости»

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Швейцарская оружейная компания Ruag MRO Holding осталась без руководителя. Ее глава Бригитта Бек подала в отставку, поскольку власти ее страны не хотели помогать Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Бек активно призывала правительство Швейцарии поставлять киевскому режиму вооружение после начала спецоперации России. После официального отказа она допустила несколько скандальных заявлений.

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Весной 2023 года Бек дважды критиковала швейцарские власти, а Германии и Испании советовала игнорировать запрет страны реэкспортировать свою военную технику и передавать ее украинцам.

Позже глава Ruag MRO Holding принесла извинения за свои слова, однако столкнулась с обвинениями в призывах нарушать как закон, так и швейцарский нейтралитет.

Внутреннее расследование против Бек приостановили — стороны договорились уладить конфликт. Способом стала именно смена руководства оборонного предприятия.

«Мое решение должно позволить RUAG снова сосредоточиться на том, что действительно важно, а именно на бизнесе», — заявила глава Ruag MRO Holding.

Пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер ранее призвал все государства не применять кассетные боеприпасы. После решения США предоставить их Украине в Швейцарии напомнили, что государство является участником Конвенции по кассетным боеприпасам. Запрет на их использование в стране поддерживают.