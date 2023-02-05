Мир 05 февраля 2023, 17:48 Воздушный шар засекли в небе над Колумбией ВВС Колумбии засекли воздушный шар неизвестного происхождения NASA

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Военные засекли воздушный шар в небе над Колумбией. Происхождение аэростата пока неизвестно, сообщил ТАСС.

По данным ВВС республики, утром 3 февраля национальная система ПВО обнаружила объект на высоте более 55 тысяч футов, который вошел в воздушное пространство на севере Колумбии.

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Средняя скорость шара составляла 25 узлов. Военные следили за ним, пока тот не покинул воздушное пространство страны.

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Представители ВВС Колумбии уточили, что объект не представляет угрозы для безопасности полетов и обороноспособности республики. Тем не менее по факту случившегося проходит расследование, чтобы установить, кому принадлежал аэростат.

Накануне, 4 февраля, военные США по указанию президента Джо Байдена сбили китайский воздушный шар близ побережья Южной Каролины. В Китае выразили решительный протест в связи с этими действиями и предупредили, что оставляют за собой право на ответ, если аналогичная ситуация повторится.

В Пентагоне заявили, что шар китайцы использовали для наблюдения за стратегическими объектами на континентальной части США. В Пекине утверждали, что шар нужен для метеорологических исследований, а на территорию Соединенных Штатов он попал, потому что отклонился от курса из-за сильного ветра.