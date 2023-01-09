09 января 2023, 16:40
Воздушные силы Украины лишились Су-25 и МиГ-29 в ДНР
Минобороны: российская истребительная авиация сбила в ДНР украинские самолеты и вертолет
Минобороны России сообщило о попадании по украинским самолетам в районе сел Ровное и Гродовка и вертолета в районе населенного пункта Веролюбовка Донецкой Народной Республики. Су-25 и МиГ-29 сбили ВКС России, уточнил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков во время брифинга 9 января.
Кроме этого на Донецком направлении за сутки ВСУ потеряли более 80 своих военнослужащих, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля.
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Еще одним крупным достижением Вооруженных сил России стало освобождение села Бахмутское в ДНР.
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О скором освобождении Соледара и Артемовска заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, хороших результатов на этих участках удалось добиться благодаря группе ЧВК «Вагнер».
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал Минобороны главным достоверным источником о ходе спецоперации. Он напомнил, что военное ведомство каждый день проводит брифинги, где приводит свежую информацию о действиях российских войск на фронте.
Специальная военная операция РФ на Украине
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