Мир 09 января 2023, 16:40 Воздушные силы Украины лишились Су-25 и МиГ-29 в ДНР Минобороны: российская истребительная авиация сбила в ДНР украинские самолеты и вертолет Пресс-служба Минобороны

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Минобороны России сообщило о попадании по украинским самолетам в районе сел Ровное и Гродовка и вертолета в районе населенного пункта Веролюбовка Донецкой Народной Республики. Су-25 и МиГ-29 сбили ВКС России, уточнил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков во время брифинга 9 января.

Кроме этого на Донецком направлении за сутки ВСУ потеряли более 80 своих военнослужащих, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля.

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Еще одним крупным достижением Вооруженных сил России стало освобождение села Бахмутское в ДНР.

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О скором освобождении Соледара и Артемовска заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, хороших результатов на этих участках удалось добиться благодаря группе ЧВК «Вагнер».

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал Минобороны главным достоверным источником о ходе спецоперации. Он напомнил, что военное ведомство каждый день проводит брифинги, где приводит свежую информацию о действиях российских войск на фронте.