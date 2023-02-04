04 февраля 2023, 10:16
Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины
Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны
Сирены воздушной тревоги зазвучали во всех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Мирным жителям посоветовали не покидать свои убежища до завершения опасности ударов с воздуха.
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Власти Украины уведомляют население о воздушных тревогах практически ежедневно. Днем 3 февраля особый режим также вводили на территории всей страны, включая подконтрольные ВСУ районы Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
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Российские военные начали наносить высокоточные удары по объектам критически важной инфраструктуры и военного управления Украины с конца 2022 года. Министерство обороны неоднократно подчеркивало, что безопасность мирного населения остается вне угрозы.
В результате ударов в ряде субъектов Украины появился дефицит мощности на энергетических станциях, население попросили сократить использование электроприборов вечером.
Украина
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