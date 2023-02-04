Мир 04 февраля 2023, 10:16 Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны РИА «Новости»

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Сирены воздушной тревоги зазвучали во всех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Мирным жителям посоветовали не покидать свои убежища до завершения опасности ударов с воздуха.

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Власти Украины уведомляют население о воздушных тревогах практически ежедневно. Днем 3 февраля особый режим также вводили на территории всей страны, включая подконтрольные ВСУ районы Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

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Российские военные начали наносить высокоточные удары по объектам критически важной инфраструктуры и военного управления Украины с конца 2022 года. Министерство обороны неоднократно подчеркивало, что безопасность мирного населения остается вне угрозы.

В результате ударов в ряде субъектов Украины появился дефицит мощности на энергетических станциях, население попросили сократить использование электроприборов вечером.