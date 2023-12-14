14 декабря 2023, 15:48
Воздушную тревогу во второй раз за день объявили по всей Украине
Сирены воздушной тревоги снова включили по всей Украине
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины во второй раз за день. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Сигналы о тревоге начали поступать из Киева. Затем сирены в течение минуты распространились на всю страну.
Реклама
До этого тревога на территории всего государства звучала около двух с половиной часов назад. Людей призвали не покидать укрытий.
Накануне в украинской столице прогремела серия мощных взрывов, после чего в городе объявили воздушную тревогу.
Ранее СМИ сообщили о хлопках в Одесской области, Днепропетровске и Снигиревке, которая находится в подконтрольном Украине районе Херсонской области.
Экс-главком НАТО Джеймс Ставридис заявлял, что Соединенные Штаты отвернулись от Украины из-за провального контрнаступления. Положение президента Украины Владимира Зеленского сильно изменилось, добавил он.
Взрывы
Украина
Реклама
Реклама