Мир 14 декабря 2023, 15:48 Воздушную тревогу во второй раз за день объявили по всей Украине Сирены воздушной тревоги снова включили по всей Украине

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Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины во второй раз за день. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы о тревоге начали поступать из Киева. Затем сирены в течение минуты распространились на всю страну.

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До этого тревога на территории всего государства звучала около двух с половиной часов назад. Людей призвали не покидать укрытий.

Накануне в украинской столице прогремела серия мощных взрывов, после чего в городе объявили воздушную тревогу.

Ранее СМИ сообщили о хлопках в Одесской области, Днепропетровске и Снигиревке, которая находится в подконтрольном Украине районе Херсонской области.

Экс-главком НАТО Джеймс Ставридис заявлял, что Соединенные Штаты отвернулись от Украины из-за провального контрнаступления. Положение президента Украины Владимира Зеленского сильно изменилось, добавил он.