Мир 25 декабря 2022, 14:32 Воздушную тревогу во второй раз за день объявили на Украине Власти Украины во второй раз за день объявили о воздушной тревоге в ряде областей РИА «Новости»

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Сирены воздушной тревоги зазвучали в ряде областей Украины. Об этом сообщил онлайн-ресурс оповещения населения.

Тревога слышна на территории Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Кировградской и Днепропетровской областей, а также на подконтрольной властям Украины части Запорожской области.

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Жителей этих регионов попросили на время угрозы воздушного удара укрыться в защищенном месте.

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Это вторая воздушная тревога на Украине за день. Ранее сообщалось, что оповещение сработала по всей территории соседней страны, включая Киевскую область.

Российские военные начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры и пунктам военного управления украинской армии после теракта на Крымском мосту. Согласно полученным данным ФСБ, за ним стоят украинские спецслужбы.

Ранее сообщалось, что утром 25 декабря серия взрывов прозвучала в Киеве, горожан попросили покинуть улицы и открытые участки местности.