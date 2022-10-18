Воздушную тревогу объявили в Киеве и области | 360°

18 октября 2022, 08:23
Воздушную тревогу объявили в Киеве и области
Администрация Киева сообщила о воздушной тревоге в городе
Утром 18 октября в Киеве прозвучала воздушная тревога. Об этом сообщила городская администрация. Уведомление опубликовали в Telegram-канале ведомства.
«Внимание, в Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследовать в укрытие», — сообщили представители администрации Киева.
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В столице Украины сирена прозвучала дважды за утро 18 октября. Через некоторое время тревогу отменили, но спустя 20 минут ее возобновили.
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Также воздушную тревогу объявляли и в других городах страны. Среди них — Черкасская и Полтавская области, Одесса, а также Николаев и часть Николаевской области. В последнем регионе и вовсе отключили электроснабжение.
Украина
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