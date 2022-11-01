Воздушную тревогу вновь объявили в Киеве | 360°

01 ноября 2022, 10:15
Воздушную тревогу вновь объявили в Киеве
Администрация Киева сообщила о воздушной тревоге в городе
Утром 1 ноября воздушную тревогу опять объявили в Киеве. Об этом сообщили представители городской администрации в Telegram.
«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!» — сказано в сообщении.Власти попросили жителей города отправиться в укрытия. Также известно, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Реклама
Накануне ВС России нанесли удары по украинским объектам критической инфраструктуры. В частности, Киев частично остался без света и воды.
Реклама
Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что такие действия стали ответом за теракт ВСУ в Севастополе. Российский лидер добавил, что «это не все, что мы могли бы сделать».
Атака на гражданские суда и корабли в акватории Черного моря, около Севастополя, произошла 29 октября, она велась с помощью беспилотников. После этого Россия приостановила свое участие в зерновой сделке.
Украина
Реклама
Реклама