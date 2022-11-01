Воздушную тревогу вновь объявили в Киеве | 360°

Важное 01 ноября 2022, 10:15 Воздушную тревогу вновь объявили в Киеве Администрация Киева сообщила о воздушной тревоге в городе

Читать 360tv в

Утром 1 ноября воздушную тревогу опять объявили в Киеве. Об этом сообщили представители городской администрации в Telegram.

«Внимание! В Киеве объявлена ​​воздушная тревога!» — сказано в сообщении.

Реклама

Накануне ВС России нанесли удары по украинским объектам критической инфраструктуры. В частности, Киев частично остался без света и воды.

Реклама

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что такие действия стали ответом за теракт ВСУ в Севастополе. Российский лидер добавил, что «это не все, что мы могли бы сделать».

Атака на гражданские суда и корабли в акватории Черного моря, около Севастополя, произошла 29 октября, она велась с помощью беспилотников. После этого Россия приостановила свое участие в зерновой сделке.