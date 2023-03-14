Мир 14 марта 2023, 15:47 Воздушную тревогу вновь объявили по всей территории Украины Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины третий раз за день РИА «Новости»

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Сирены воздушной тревоги снова зазвучали по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального портала по оповещению населения.

Согласно данным сервиса, под угрозой ракетного удара находятся все регионы страны. Местных жителей призвали спуститься в убежища и находиться там до конца действия тревоги.

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Это вторая воздушная тревога по всей территории Украины за день. Ранее сирены зазвучали во всех областях страны около 14:00 по московскому времени.

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В течение вторника, 14 марта, это уже третья воздушная тревога в стране. Утром об угрозах удара с воздуха сообщали власти подконтрольных Украине районов Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, а также Сумской и Днепропетровской областей.

Российские войска наносят удары высокоточным оружием по объектам военного назначения Украины с конца 2022 года, в ответ на теракт на Крымском мосту. Минобороны сообщало, что мирное население находится вне угрозы.