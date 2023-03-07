Важное 07 марта 2023, 15:12 Воздушную тревогу вновь объявили на всей территории Украины piqsels

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Оповещения о воздушной тревоге во второй раз за день прозвучали на всей территории Украины. На этот раз сирены вначале зазвучали в Днепропетровской области — это произошло в 15:08 по московскому времени.

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Следом оповещения включили в Киеве, Киевской области, Полтавской и Волынской областях и других территориях. Через две минуты тревогу распространили уже на все регионы страны. О причинах пока нигде не сообщается. Жителей, как обычно, попросили проследовать в укрытия и дожидаться дальнейших уведомлений о развитии ситуации.