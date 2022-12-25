Мир 25 декабря 2022, 15:39 Воздушную тревогу в третий раз за день объявили на Украине Власти Украины в третий раз за день объявили о воздушной тревоге по всей стране РИА «Новости»

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Сирены воздушной тревоги зазвучали во всех областях Украины. Об этом сообщил онлайн-ресурс оповещения населения.

Тревога слышна на территории двух десятков областей. В их числе: Харьковская, Полтавская, Николаевская, Кировградская, Днепропетровская и на подконтрольной ВСУ части Запорожья и Херсонщины. Кроме того, сирены звучат в Киеве.

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Воскресным утром воздушную тревогу объявляли во всех регионах Украины, она продлилась около двух часов. Позднее ее повторно объявили в центральной части страны и на востоке. Сирены замолчали через полчаса.

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По информации украинских СМИ, 25 декабря два взрыва прозвучали в Киеве, жителей украинской столицы попросили покинуть дома и спрятаться в убежищах.

Днем ранее, в субботу, 24 декабря, воздушную тревогу также объявили в Киеве и ряде областей Украины. Первые сирены включились в 12:34 по московскому времени. В 12:53 воздушную тревогу объявили в Киеве.