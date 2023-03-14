Мир 14 марта 2023, 21:13 Воздушную тревогу третий раз за день объявили по всей территории Украины Pxhere

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Сирены, оповещающие об опасности ракетных ударов, снова зазвучали по всей территории Украины. Об этом свидетельствую данные карты воздушных тревог.

По данным сервиса, под угрозой оказались все регионы страны. Затем на карте отметили Ровненскую, Тернопольскую, Черниговскую, Киевскую, Сумскую, Харьковскую, Полтавскую, Черкасскую и Одесскую области. Спустя еще некоторое время воздушную тревогу также объявили в Черновицкой, Закарпатской и Волынской областях. Затем сигнал об опасности прозвучал на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области.

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Эта тревога стала уже третьей за день на Украине. Первое оповещение включили во всех подконтрольных киевскому режиму областях примерно в 14:00 по московскому времени. Через полтора часа воздушная тревога на территории Украины повторилась.

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Всего за вторник, 14 марта, оповещающие об опасности сирены звучали в стране четыре раза. Утром об угрозах ракетного удара оповестили жителей подконтрольных киевскому режиму районов Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Также оповещение сработало в Сумской и Днепропетровской областях.