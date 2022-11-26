Мир 26 ноября 2022, 16:31 Воздушную тревогу снова объявили в восточных и центральных областях Украины Минцифры Украины сообщило, что сирены тревоги прозвучали в пяти областях Украины Пресс-служба Минобороны

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Очередную воздушную тревогу объявили в восточных и центральных областях Украины. По данным онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны, сирены прозвучали в пяти украинских областях.

На онлайн-карте красным цветом загорелись Харьковская, Полтавская, Кировоградская и Днепропетровская области, а также подконтрольная Киеву часть Запорожья.

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Ранее после сигналов воздушной тревоги взрывы прогремели в Днепропетровске. Мэр города Борис Филатов рассказал о последствиях удара в соцсетях. Он отметил, что городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. После прилетов в Днепропетровске зафиксировали автоматическое отключение нескольких ТП.

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Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Днепропетровске. Предполагается, что ракетный удар пришелся по очередному объекту критической инфраструктуры.