25 ноября 2023, 16:11
Воздушную тревогу снова объявили в Киеве
Власти Киева объявили воздушную тревогу второй раз за день
Сирены воздушной тревоги снова сработали в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в Telegram-канале.
«Воздушную тревогу объявили в Киеве! Просим вас срочно пройти в укрытия гражданской обороны», - говорится в сообщении.
Реклама
Согласно онлайн-карте воздушных тревог министерства цифрового развития, сирены об угрозе ударов с воздуха также сработали в Сумской и Киевской областях Украины.
Киев
Украина
Реклама
Реклама