Мир 25 ноября 2023, 16:11 Воздушную тревогу снова объявили в Киеве Власти Киева объявили воздушную тревогу второй раз за день РИА «Новости»

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Сирены воздушной тревоги снова сработали в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в Telegram-канале.

«Воздушную тревогу объявили в Киеве! Просим вас срочно пройти в укрытия гражданской обороны», - говорится в сообщении.

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Согласно онлайн-карте воздушных тревог министерства цифрового развития, сирены об угрозе ударов с воздуха также сработали в Сумской и Киевской областях Украины.