Важное 31 декабря 2022, 14:15 Воздушную тревогу распространили на всю территорию Украины piqsels

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Оповещения о воздушной тревоге сейчас действуют во всех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные карты воздушных тревог страны.

В сторону Киева через Сумскую область летит ракета, сообщил украинский Telegram-канал «Политика страны». Ранее о пусках ракет сообщил глава администрации Николаевской области Виталий Ким.

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Жителей Одесской области предупредили о внеплановых отключениях электричества.

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«В связи с угрозой ракетного удара „Укрэнерго“ проводит мероприятия по временному ограничению электроснабжения. Это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему при попадании в нашу инфраструктуру», — пояснил глава администрации Одесской области Максим Марченко в Telegram-канале.

Отключения света по той же причине также начались в Николаевской и Днепропетровской областях.

Украинские Telegram-каналы даже спрогнозировали возможное время подлета ракет — около 13:40 (14:40 по московскому времени).