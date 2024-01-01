01 января 2024, 16:02
Воздушную тревогу по всей Украине объявили второй раз за день
Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей стране второй раз за 1 января
На всей территории Украины второй раз за 1 января зазвучали сигналы воздушной тревоги. Данные об этом разместили на официальном сервисе по уведомлению населения.
Впервые об угрозе удара с воздуха украинцев уведомили несколько часов назад.
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Накануне, 31 декабря, сирены включали в Киевской области. А в Киеве из-за этого запретили запуск салютов.
Позже в Одессе, Николаеве и на юге Украины прогремело несколько взрывов, а на одном из предприятий Днепропетровска начался пожар после попадания БПЛА. Повреждения получил и один из одесских объектов портовой инфраструктуры.
Президент России Владимир Путин отмечал, что ВС РФ используют высокоточное оружие для ударов по местам скопления украинских военных и боевой техники как ответ на атаки на свою территорию.
Украина
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