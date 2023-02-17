Важное 17 февраля 2023, 16:50 Воздушную тревогу по всей Украине объявили второй раз за день «Страна.ua»: воздушную тревогу второй раз за день объявили по всей Украине РИА «Новости»

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Воздушную тревогу на всей территории Украины объявили уже второй раз за день, сообщило в своем Telegram-канале местное издание «Страна.ua». Первый раз сигналы прозвучали днем, около 14:46. Ближе к вечеру жителей снова предупредили о необходимости отправиться в укрытия.

Накануне власти Украины сообщали о попаданиях на севере и западе Украины, в Днепропетровской и Кировоградской областях. В администрации Львовской области уточнили, что в регионе поврежден объект критической инфраструктуры.

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Минобороны России позже сообщило о ракетном ударе по предприятиям, которые обеспечивают украинскую армию топливом и боеприпасами. Все цели были поражены, подчеркнули в ведомстве.

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В министерстве также обратили внимание, что это снизит способность ВСУ снабжать свои подразделения. Кроме того, в ходе спецоперации за минувшие сутки российские военные поразили несколько складов с боеприпасами противника.