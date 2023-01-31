Мир 31 января 2023, 22:23 Воздушную тревогу отменили в двух областях Украины Власти Украины отменили воздушную тревогу в двух областях страны

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Воздушную тревогу отменили вечером во вторник, 31 января, в Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Это следует из данных ресурса оповещения, сообщил ТАСС.

Днем 31 января воздушную тревогу три раза объявляли по всей территории Украины.

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Вечером вторника в красной зоне оказалась Харьковская область. Украинские СМИ сообщали о звуках взрывов в Купянске.

В понедельник, 30 января, сигналы тревоги также прозвучали в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях Украины. В этот же день сирены об угрозе ударов с воздуха раздавались в подконтрольной киевскому режиму Херсонской области, а также в Николаевской, Кировградской и Одесской областях.

Жители города Очакова в Николаевской области 30 января услышали взрывы. Информация об этом появилась в украинских СМИ, никаких подробностей авторы не привели. На момент поступления сообщений администрация региона эту информацию не подтверждала. В области 30 января воздушную тревогу объявляли два раза: в 07:33 и в 10:34. И в том, и в другом случае сигнал отменили.