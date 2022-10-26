Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины | 360°

Мир 26 октября 2022, 15:35 Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге во всех областях страны РИА "Новости"

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Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Информация об этом появилась в Telegram-канале местного издания «Политика страны».

Сообщение о воздушной тревоге в Киеве распространила в Telegram городская администрация. Всех жителей попросили проследовать в укрытия.

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ВС РФ с 10 октября начали наносить высокоточные удары оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза ранее предупредил власти Украины о том, что на любые попытки терактов и диверсий на территории России последуют жесткие ответы.

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По данным президента Украины Владимира Зеленского, за период с 10 по 18 октября было разрушено или повреждено уже 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

Накануне журнал The Economist назвал удары ВС РФ по объектам энергетики эффективными и компетентными. Украинские эксперты в беседе с изданием указали на то, что цели были выбраны очень точно и восстанавливать объекты крайне проблематично.