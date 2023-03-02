Важное 02 марта 2023, 20:06 Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины «Политика страны»: воздушная тревога сработала на всей территории Украины РИА «Новости»

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Предупреждающие о воздушной тревоге сирены сработали во всех областях Украины. Об этом сообщило издание «Политика страны» в своем Telegram-канале.

Первые сигналы тревоги прозвучали около 18:55 (19:55 по московскому времени). Жителей попросили сохранять спокойствие и не игнорировать сообщения о необходимости перехода в укрытия.

Глава военно-гражданской администрации Львовской области Максим Козицкий в своем Telegram-канале подчеркнул, что опасность вполне реальна, поэтому всем срочно нужно укрыться от возможной атаки.

Глава районной военной администрации Никополя Евгений Евтушенко отметил, что над населенными пунктами черноморского побережья появились беспилотники, поэтому жителям лучше покинуть улицы.

Об угрозе ракетного удара заявил руководитель полиции Николаевской области Сергей Шайхет. В своем Telegram-канале он написал, что целями могут стать объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.

Первые отбои воздушной тревоги начались в 19:11 (20:11 по московскому времени).